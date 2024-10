Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,3 km/h. L’umidità si presenterà elevata, superando il 90% in alcune fasce orarie, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente sud-sud ovest.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 70%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. A partire dalle 14:00, si assisterà a un aumento delle precipitazioni, che inizieranno con pioggia leggera per poi intensificarsi in pioggia moderata e infine in forte pioggia. Le temperature scenderanno fino a 17°C nel tardo pomeriggio, mentre l’umidità raggiungerà punte del 92%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con direzione sud-sud est.

Nella sera, le piogge continueranno, seppur con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, e il cielo rimarrà coperto. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che supereranno il 70%. L’umidità si manterrà sopra il 85%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature più elevate. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a condizioni di umidità elevata per Giovedì 3 Ottobre.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 7 % 6.8 S max 13.1 Ostro 76 % 1010 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 16 % 6.8 S max 11.3 Ostro 81 % 1009 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 19 % 7 S max 13.3 Ostro 84 % 1009 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 27 % 10.5 SSO max 20.9 Libeccio 73 % 1009 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 23 % 12.6 SSO max 25.2 Libeccio 63 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.1° perc. +19.2° 1.04 mm 9.1 SO max 13.3 Libeccio 80 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.23 mm 8.1 SSE max 17.7 Scirocco 87 % 1006 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 73 % 8.4 S max 16.6 Ostro 87 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.