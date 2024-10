Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Avellino si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà dominata da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C e un’umidità elevata, che raggiungerà l’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino alle ore 11:00, quando si registreranno le prime schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,9 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 42% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 24,6°C alle 12:00, per poi scendere a 22,6°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di precipitazioni. A partire dalle 21:00, si prevede un forte temporale, con pioggia moderata che potrà accumularsi fino a 5,29 mm. Le temperature scenderanno a 16,4°C e l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 88%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per mercoledì, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 1.8 SSE max 3.8 Scirocco 80 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 2.4 S max 4 Ostro 79 % 1017 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 2.9 SSO max 4.7 Libeccio 71 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 7.7 SSO max 11.8 Libeccio 49 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.2° Assenti 12.6 SO max 21.6 Libeccio 42 % 1015 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 12.4 S max 23.4 Ostro 53 % 1013 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 5.7 S max 9.4 Ostro 61 % 1012 hPa 21 forte pioggia +16.4° perc. +16.4° 5.29 mm 17.6 O max 50.9 Ponente 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:26

