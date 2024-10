Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina porterà piogge leggere, con una temperatura massima che raggiungerà i 19°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, ma con intensità in diminuzione. Infine, la sera si prevede più tranquilla, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si aggireranno attorno ai 14,2°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un’atmosfera gradevole, con un’umidità che si manterrà intorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 19°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 5-10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno fino a metà giornata, con accumuli di pioggia che si aggireranno attorno ai 0,52 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente, con piogge che continueranno a cadere, seppur con intensità minore. Le temperature scenderanno a 17-18°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 64%. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente nelle ore centrali del pomeriggio, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,38 mm.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Avellino si stabilizzerà, presentando nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 5-7%, e l’umidità si attesterà intorno al 76-80%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Domenica si prevede un clima più stabile, mentre nei giorni successivi si assisterà a un aumento delle temperature e a un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° prob. 8 % 5 SSE max 7.6 Scirocco 74 % 1012 hPa 3 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° prob. 45 % 4.5 SE max 6.7 Scirocco 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° prob. 45 % 4.3 SE max 7.2 Scirocco 83 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18° 0.2 mm 5.9 SSO max 10.8 Libeccio 60 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +19.2° perc. +18.6° 0.52 mm 10 SO max 11.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +17.6° perc. +17.1° 0.2 mm 7.3 SO max 9.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° prob. 60 % 3.7 S max 5.9 Ostro 75 % 1013 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13.6° prob. 6 % 3.3 SE max 4.4 Scirocco 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.