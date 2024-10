Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 4 Ottobre si prevede pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +18,2°C. La mattina continuerà con pioggia fino alle 08:00, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una massima di +19,2°C. Sabato 5 Ottobre, il cielo sarà inizialmente sereno con temperature di circa +14,6°C. Durante la mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e pioggia leggera. Domenica 6 Ottobre, il cielo rimarrà sereno con temperature massime di 20,6°C, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,2°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a +18,5°C. La velocità del vento sarà di 14 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,64 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore 08:00, con una temperatura che varierà da +16,5°C a +17,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 75%. A partire dalle 09:00, si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +18,4°C. La velocità del vento si manterrà tra i 10 km/h e i 15 km/h, con raffiche che potranno toccare i 27,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto fino alle 13:00, con una temperatura massima di +19,2°C. Successivamente, si passerà a nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a +17,2°C entro le 17:00. L’umidità si attesterà attorno al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +15,1°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Sabato 5 Ottobre

Nella notte di Sabato 5 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 26%, con una leggera brezza proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà attorno al 72%. La pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con pioggia leggera prevista dalle 08:00 alle 11:00. Le temperature varieranno da +17,3°C a +19,4°C, con una velocità del vento che si attesterà tra i 5 km/h e i 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di +19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8 km/h, e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si attesterà attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che scenderanno fino a +14,0°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 8%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2 km/h, e l’umidità si attesterà al 73%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, con temperature che saliranno fino a +18,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h, e l’umidità scenderà fino al 53%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 42%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a +14,3°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 74%.

In conclusione, il fine settimana a Avellino si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato che vedrà un miglioramento con schiarite e una Domenica soleggiata e fresca. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare della giornata di Domenica per attività all’aperto, mentre il Sabato potrebbe essere più adatto per attività al coperto.

