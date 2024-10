Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di piogge nella prima parte della giornata e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’86%.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, che tenderanno a diminuire in intensità. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 20°C, con venti leggeri provenienti da est. La probabilità di precipitazioni sarà ancora significativa, ma si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un passaggio a nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24°C. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno superare i 20 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, permettendo così di godere di momenti di sole tra le nuvole.

La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. I venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Domani si assisterà a un cielo più sereno, mentre dopodomani le temperature potrebbero ulteriormente salire, portando a condizioni più stabili e soleggiate. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.12 mm 7.2 NE max 10.1 Grecale 86 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 2.35 mm 6.2 ESE max 9.3 Scirocco 87 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.3° perc. +18.4° 1.03 mm 3.2 SSE max 6.3 Scirocco 87 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 71 % 6.9 E max 11.1 Levante 67 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 63 % 9.9 ENE max 14 Grecale 56 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 56 % 15 NE max 21 Grecale 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 39 % 14.6 NE max 27.3 Grecale 71 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 5 % 13.6 NE max 25.6 Grecale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.