Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Aversa si presenteranno prevalentemente stabili, con una predominanza di cielo coperto durante le prime ore della giornata. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’emergere di schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre il vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 76%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da est. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. A partire dalle 09:00, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 22°C entro le 12:00. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con l’apparizione di poche nuvole e temperature che toccheranno i 23°C. Il vento si farà più presente, con velocità che potranno arrivare fino a 9 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi intorno al 52%.

La sera si preannuncia serena, con cielo che si schiarirà ulteriormente. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Aversa evidenziano una giornata che inizierà con cielo coperto, ma che si trasformerà in una piacevole giornata autunnale, con temperature miti e una sensazione di benessere. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che potrebbero continuare a mantenersi su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 2.4 ENE max 4.8 Grecale 76 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.2 SE max 5.2 Scirocco 77 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 1.9 ENE max 4.5 Grecale 77 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 4.9 S max 8.1 Ostro 63 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 7.2 SSO max 7.2 Libeccio 53 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 8.6 SO max 7.8 Libeccio 55 % 1023 hPa 18 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.2 NO max 4.9 Maestrale 63 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.3° perc. +19° Assenti 3.6 N max 4.9 Tramontana 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

