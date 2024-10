Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aversa di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con un aumento della probabilità di pioggia nel corso della sera. I dati meteorologici mostrano temperature che si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 24,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 27 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature attorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 76%, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’11%.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a 23,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 85%, e il vento si farà più sostenuto, con velocità di circa 15 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 61%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento temporaneo, con schiarite e un cielo che si presenterà sereno fino alle 14:00. Le temperature toccheranno il massimo di 24,8°C e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 49%.

La sera si preannuncia più instabile, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21,2°C a mezzanotte. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 49% alle 19:00 e continuando a crescere durante le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La temperatura si manterrà su valori miti, ma la presenza di nuvole e piogge potrebbe influenzare le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° prob. 11 % 10.2 S max 19.2 Ostro 82 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 12 % 10.7 SSE max 19.7 Scirocco 83 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 12 % 11 SSE max 21.9 Scirocco 82 % 1009 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 8 % 15.9 S max 19.5 Ostro 66 % 1009 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 15.6 SSO max 22.4 Libeccio 57 % 1008 hPa 15 poche nuvole +23.8° perc. +23.8° prob. 2 % 17.6 SSO max 23.9 Libeccio 64 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 11 % 17.1 S max 27 Ostro 75 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.8° perc. +22.1° 0.34 mm 13.7 SSO max 25.5 Libeccio 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.