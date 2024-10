Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Aversa si presenterà con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che saliranno fino a 25,5°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con picchi di temperatura che raggiungeranno i 25,8°C. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, ma il clima rimarrà comunque mite.

Durante la notte, le condizioni meteo a Aversa saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente. Dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un aumento delle temperature, che passeranno da 18,7°C a 25,5°C. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo un minimo del 14% intorno alle 12:00. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 6,1 km/h, sempre da direzione Nord-Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 43%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 24,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%. L’umidità salirà al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa nei prossimi giorni mostrano un clima prevalentemente stabile e mite. Domani, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Dopodomani, le temperature potrebbero rimanere simili, con possibilità di qualche nube in più. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.9 N max 4.2 Tramontana 69 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.3 N max 3.3 Tramontana 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.5 NNE max 5 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 2.4 ENE max 4.3 Grecale 50 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.5° perc. +25.2° Assenti 6.1 OSO max 3.9 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 10.4 OSO max 6.8 Libeccio 48 % 1018 hPa 18 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 4.9 O max 5.6 Ponente 61 % 1019 hPa 21 poche nuvole +21.1° perc. +20.9° Assenti 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:18

