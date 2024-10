Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aversa di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore della mattina e del pomeriggio. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 20%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%. Le brezze saranno leggere, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con temperature che saliranno fino a 23,5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 60-70%, rendendo l’aria piuttosto umida. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21-23°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con valori che si manterranno attorno al 99%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19-20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90-93%. Le condizioni di vento continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, e le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.4 NNE max 4 Grecale 80 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 1.5 NE max 1.7 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 3.6 NNE max 4.1 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 1.7 ENE max 3 Grecale 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.5 SO max 4.5 Libeccio 60 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 8.8 OSO max 7.1 Libeccio 63 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 4 % 3.5 OSO max 5.5 Libeccio 71 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 0.9 NNO max 3.6 Maestrale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:02

