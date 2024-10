Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Aversa per Sabato 12 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nuvole e schiarite, caratterizzate da temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso, mantenendo temperature miti.

Durante la notte, Aversa si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura di circa 17,6°C e un’umidità che si attesterà attorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,8 km/h, proveniente da Nord Est. Le condizioni di umidità e pressione atmosferica, che si manterrà a 1016 hPa, contribuiranno a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,7°C alle 08:00 e i 23°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 8,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 23,1°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 11 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 49%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà nuovamente un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,2°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 2,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%. Le condizioni generali rimarranno tranquille, senza segni di maltempo imminente.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si presenterà variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima mite favorirà attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate serene e piacevoli, senza preoccupazioni di piogge o maltempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 76 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 4.8 NE max 5.8 Grecale 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 1.6 SSE max 3.6 Scirocco 57 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 8.1 SO max 6.1 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 11.8 SO max 9.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 6.5 O max 8.2 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.6 NO max 3.4 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

