Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 20°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 55%, mentre il vento si manterrà su valori di 20 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con una probabilità del 15% di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si attesteranno attorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 54%. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma rimarrà comunque percepita come una brezza vivace. Anche in questo caso, le probabilità di pioggia rimarranno contenute, attorno al 24%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno a circa 19°C. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di pioggia leggera. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno, raggiungendo il 55%, con accumuli di pioggia che potrebbero essere minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 80 % 20.4 OSO max 32.5 Libeccio 74 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 22 % 22.1 OSO max 32.3 Libeccio 69 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 33 % 17.9 O max 29.9 Ponente 58 % 1008 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° prob. 12 % 20.3 OSO max 25.5 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° prob. 28 % 24.4 OSO max 27.9 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +20.8° prob. 28 % 21.7 OSO max 26.7 Libeccio 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° prob. 24 % 14.3 OSO max 21.2 Libeccio 50 % 1011 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 5 % 7.3 SO max 14.9 Libeccio 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:35

