Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Avola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e cielo coperto in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. L’umidità sarà elevata, attorno al 71%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e temperature che saliranno fino a 21°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h, mentre l’umidità scenderà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura massima di circa 21,7°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza da Sud Est. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a farsi più presenti, con un cielo che si coprirà nuovamente. Le temperature scenderanno a circa 19°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%. Il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 9 km/h, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di Domenica per godere di un clima favorevole e di temperature miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 9 SE max 11.3 Scirocco 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 9.3 SE max 11.8 Scirocco 74 % 1022 hPa 7 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° prob. 12 % 12.4 SE max 15.5 Scirocco 73 % 1023 hPa 10 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° Assenti 15.4 SE max 14.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 13.1 SE max 11.7 Scirocco 60 % 1023 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 11.6 ESE max 14.1 Scirocco 70 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 9.7 ESE max 12.2 Scirocco 72 % 1024 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 8.6 E max 11.4 Levante 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:04

