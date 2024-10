Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 28,4°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 78% al 98% durante la giornata. I venti, moderati, soffieranno principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 32,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Avola si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura di 22,6°C e un’umidità del 60%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-nord ovest, con una velocità di circa 5,4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 27,5°C alle 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre i venti aumenteranno in intensità, raggiungendo i 21,3 km/h alle 10:00. Questo incremento della temperatura e della velocità del vento contribuirà a creare una sensazione di calore, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 28,4°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 27,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 78% e il 97%. I venti, che soffieranno da sud-ovest, si presenteranno con intensità tesa, raggiungendo punte di 32,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 23,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che aumenterà fino al 79%. I venti si attenueranno leggermente, ma continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche se il cielo sarà prevalentemente coperto, non si prevedono piogge significative. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle temperature piacevoli, mentre la presenza di nuvole offrirà riparo dal sole diretto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.4 NO max 6.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 3.3 OSO max 4.4 Libeccio 52 % 1010 hPa 7 cielo coperto +25.4° perc. +25.1° Assenti 9.1 SO max 12 Libeccio 43 % 1011 hPa 10 cielo coperto +28.2° perc. +28.5° Assenti 21.3 SO max 27.3 Libeccio 48 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +29.3° Assenti 25 SO max 31.8 Libeccio 54 % 1009 hPa 16 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 18.9 SO max 27 Libeccio 66 % 1008 hPa 19 cielo coperto +23.7° perc. +24.2° Assenti 15 O max 21 Ponente 79 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° Assenti 10 O max 12.9 Ponente 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

