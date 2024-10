Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Avola giovedì 24 ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,7°C e i 22,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà queste ore.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 71%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 4,8 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 21,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mentre il vento continuerà a soffiare da est-sud-est con intensità leggera.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,1°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno sotto i 3 km/h. Anche in queste ore non si registreranno precipitazioni, mantenendo il trend asciutto della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su livelli miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo la situazione meteorologica piuttosto uniforme. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere ulteriori giorni per un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 4.4 N max 5 Tramontana 82 % 1027 hPa 4 poche nuvole +19.3° perc. +19.4° Assenti 3.5 NNE max 4.4 Grecale 82 % 1026 hPa 7 poche nuvole +20.4° perc. +20.6° prob. 1 % 5.5 NNE max 6.2 Grecale 79 % 1027 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 8 E max 6.9 Levante 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° Assenti 11.4 ESE max 9.1 Scirocco 74 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 8.1 ESE max 9.2 Scirocco 77 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 2.9 SSE max 4.3 Scirocco 77 % 1026 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.3 SSO max 3.7 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.