Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Martedì 8 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%, mentre il vento soffierà leggermente da sud-sud ovest.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 24,9°C intorno a mezzogiorno, con una percezione termica simile. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,4 km/h, contribuendo a rendere l’aria più fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 58%, favorendo un clima confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che toccheranno i 25,1°C. Le condizioni di vento rimarranno vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà negativamente il comfort climatico. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie alla presenza di un clima mite e ventilato.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno all’80%, mentre il vento si manterrà moderato. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste, rendendo la serata adatta per passeggiate e incontri all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con picchi che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, non si escludono possibili cambiamenti, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 1.9 S max 3.5 Ostro 67 % 1018 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.7 SSO max 6.6 Libeccio 71 % 1018 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 5.9 SSO max 8.7 Libeccio 65 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 16.4 S max 16.3 Ostro 58 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 21.6 SSO max 23.1 Libeccio 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 17.4 SSO max 22.3 Libeccio 70 % 1016 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° Assenti 14 SSO max 23 Libeccio 83 % 1016 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +23.4° Assenti 14 SSO max 27.5 Libeccio 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:28

