Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9% e temperature attorno ai 18,5°C. La brezza leggera soffierà a 8,3 km/h da Nord, mentre l’umidità si attesterà all’81%. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà a 21,4°C. Nel pomeriggio, si stabilizzerà attorno ai 21,8°C, con un vento leggero da Est-Nord Est. Sabato, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 61% e temperature di 18°C. Domenica, il cielo tornerà sereno con temperature che raggiungeranno i 21°C, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 8,8 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,7°C, con una leggera brezza vivace che soffierà a 14,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità scenderà al 75%. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 21,4°C, mantenendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Alle 13:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,8°C, con un vento leggero da Est-Nord Est a 16,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima esperienza per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, e l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a 19°C alle 18:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Alle 21:00, la temperatura sarà di 18,5°C, con una leggera nuvolosità che inizierà a comparire, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura scenderà a 18°C, con una leggera brezza da Nord-Nord Ovest a 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% alle 01:00. Le temperature si manterranno intorno ai 17,9°C. Tuttavia, a partire dalle 07:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a poche nuvole e raggiungendo i 18,7°C. Il vento sarà debole, con velocità di circa 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente. Alle 13:00, il cielo sarà ancora nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno a 18,5°C alle 20:00. Le condizioni saranno ideali per una passeggiata serale, con un vento debole che non disturberà le attività all’aperto.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,9°C, con una leggera brezza da Nord a 3,6 km/h. L’umidità si manterrà al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a 20°C, con una leggera brezza da Sud-Sud Est a 3,2 km/h. L’umidità scenderà al 66%, garantendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21°C alle 12:00, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 18,1°C alle 20:00. Le condizioni saranno perfette per una serata all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura del weekend.

In conclusione, il fine settimana a Avola si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, sia per attività ricreative che per semplici passeggiate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.