Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Bacoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata che si presenterà prevalentemente nuvoloso e un progressivo peggioramento nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. Tuttavia, la situazione meteorologica cambierà drasticamente con l’arrivo di piogge significative nella sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 74%. I venti soffieranno da sud-est a una velocità di circa 10,7 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà presente, con una percentuale che varierà dal 19% al 57%.

Il pomeriggio porterà temperature più elevate, con valori che toccheranno i 23°C. Le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti si faranno sentire con intensità, raggiungendo i 30 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 74%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Si prevede un forte aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge, che inizieranno a manifestarsi intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno rapidamente, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. Le previsioni del tempo indicano piogge moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 4.95 mm. I venti si intensificheranno ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 47 km/h, creando condizioni di burrasca.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Dopo una giornata di martedì caratterizzata da temperature miti e nuvolosità variabile, si prevede un mercoledì con condizioni di maltempo persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le piogge continueranno a influenzare il clima locale anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 10.7 SE max 11.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 13.4 SE max 13.7 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 15.7 ESE max 16.8 Scirocco 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 20.2 SE max 23.1 Scirocco 68 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° Assenti 24.8 SSE max 30.7 Scirocco 72 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 3 % 30.2 SE max 34 Scirocco 77 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +23° prob. 15 % 25.8 SSE max 34.5 Scirocco 77 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +19.8° perc. +19.8° 3.16 mm 29.7 SO max 42.3 Libeccio 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

