Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 78%.

Nella mattina, si prevede che il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 20,8°C e i 22,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,5°C, mantenendosi stabili. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che potrà arrivare fino a 10 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 5%.

La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che si manterranno sui 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto e l’umidità si attesterà attorno al 76%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e la brezza leggera continuerà a soffiare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e un cielo prevalentemente coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un’atmosfera piacevole, mentre coloro che sperano in giornate più soleggiate dovranno attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° Assenti 3.2 O max 4.8 Ponente 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° Assenti 7.2 N max 7.5 Tramontana 77 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 8.4 NNE max 8.7 Grecale 76 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 4 % 5.4 NE max 6.4 Grecale 71 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° Assenti 5.8 O max 5.7 Ponente 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 2 % 9.3 ONO max 9.3 Maestrale 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 5 % 9.4 ONO max 10 Maestrale 75 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° prob. 1 % 6.9 NO max 7.1 Maestrale 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:07

