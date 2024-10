Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Bacoli si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che accompagneranno le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 22,3°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 25 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano piogge leggere che continueranno a interessare Bacoli fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,68 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che si muoveranno tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con la possibilità di qualche pioggia leggera, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa varierà tra il 40% e il 55%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della nuvolosità e un cielo che si presenterà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’attenuazione delle piogge. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile, con un aumento della presenza del sole e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.15 mm 11.2 E max 17.1 Levante 81 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +19° perc. +19.3° 2.68 mm 20.1 SE max 21.7 Scirocco 89 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.9° perc. +19° 1.98 mm 16.9 S max 19.9 Ostro 84 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 58 % 10.1 E max 14.9 Levante 72 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 50 % 9.8 SE max 13.7 Scirocco 65 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 55 % 4.6 SE max 11.4 Scirocco 66 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 42 % 10 NNE max 17.6 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 12 % 13.4 NE max 17.5 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:11

