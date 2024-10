Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bacoli per Lunedì 7 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La previsione del tempo indica una mattinata caratterizzata da nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo sereno nel pomeriggio, per poi tornare a coprirsi nella serata. Le temperature oscilleranno tra +19,9°C e +21,4°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque gradevole.

Durante la notte, Bacoli vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nelle ore successive. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con intensità che non supererà i 9,6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La sensazione di caldo sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si manterrà attorno al 61%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e a temperature che raggiungeranno i 21,4°C. L’umidità scenderà leggermente, rendendo l’aria più piacevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a un cielo coperto e a temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%, mentre il vento rimarrà debole, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un alternarsi di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 8.4 OSO max 9.4 Libeccio 61 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 7.3 O max 7.8 Ponente 62 % 1015 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 1.9 OSO max 3.2 Libeccio 60 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 5.8 SSO max 6.1 Libeccio 57 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 8.2 S max 8.2 Ostro 56 % 1017 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 8.2 S max 8 Ostro 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 4.1 SSE max 5.1 Scirocco 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 5.9 ESE max 7.2 Scirocco 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

