Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Bagheria di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, si prevede un passaggio a nubi sparse, mentre la sera porterà cieli sereni. Le temperature oscilleranno tra i 17,8°C e i 22,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura subirà un lieve incremento, raggiungendo i 19,4°C alle 01:00 e mantenendosi sopra i 18°C fino alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si registrerà un parziale miglioramento con nubi sparse a partire dalle 06:00. Le temperature saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,2°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 65%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 73%, con una pressione atmosferica che rimarrà costante a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero oscillare tra i 17°C e i 23°C, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 3.6 E max 4.1 Levante 64 % 1022 hPa 5 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 4.8 ESE max 5.1 Scirocco 66 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 6.1 ESE max 6.9 Scirocco 59 % 1023 hPa 11 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 7.5 ENE max 6.3 Grecale 54 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 7.6 NE max 6.7 Grecale 59 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.5 E max 5.5 Levante 77 % 1022 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 6.4 SSE max 7.9 Scirocco 76 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 5.4 SSE max 7.6 Scirocco 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:04

