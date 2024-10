Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Bagheria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera fluttuazione delle temperature e una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C nel tardo mattino. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud-est, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 41%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,2 km/h provenienti da ovest-sud-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 58%, con un’umidità che scenderà leggermente al 52%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che arriveranno fino a 7,9 km/h.

Il pomeriggio manterrà condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 55%, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 64%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,3°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria suggeriscono un proseguimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 0.8 SSO max 1.7 Libeccio 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.3 SSE max 4.6 Scirocco 79 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 5.2 SE max 6.1 Scirocco 65 % 1024 hPa 11 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 6.3 NE max 5.3 Grecale 52 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 8.6 NE max 6.7 Grecale 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.2 E max 4.8 Levante 74 % 1023 hPa 20 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.8 SE max 5.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 23 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 4.7 S max 5.9 Ostro 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:06

