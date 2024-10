Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una diminuzione delle temperature. La sera si concluderà con cieli nuvolosi e temperature stabili.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata e una temperatura di 20,2°C, che si sentirà come 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con venti provenienti da Sud a una velocità di 9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,83 mm. Proseguendo verso l’01:00, la situazione meteo si stabilizzerà con pioggia leggera e una temperatura di 20,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà a 13,1 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,6°C alle 07:00. Le nubi sparse si presenteranno a partire dalle 08:00, con temperature che toccheranno i 23,9°C alle 08:00 e i 25°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4-6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 21,6°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21-22°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.79 mm 13.1 S max 17.2 Ostro 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° prob. 67 % 7 OSO max 10.5 Libeccio 84 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° Assenti 5.8 OSO max 9.3 Libeccio 78 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 6.8 NO max 12 Maestrale 54 % 1013 hPa 13 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 9.5 NNO max 10.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° Assenti 3.1 N max 5 Tramontana 76 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° Assenti 5.5 SE max 5.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 22 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 8 SSE max 9 Scirocco 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:32

