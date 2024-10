Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alla notte precedente, durante la quale si registreranno condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,1°C e 24,2°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, intorno al 70%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bagheria si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che scenderà fino a 22,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 70%, e il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 13,3 km/h. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 10:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con un’umidità che inizierà a scendere. La ventilazione sarà leggera, con velocità attorno ai 7 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 24,2°C intorno alle 12:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%, rendendo l’atmosfera più gradevole. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,1°C. L’umidità rimarrà attorno al 72%, mentre il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un clima più stabile e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale l’occasione per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 13.3 O max 15.4 Ponente 70 % 1011 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 13.6 ONO max 14.3 Maestrale 75 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.7° Assenti 6.2 NO max 7.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 7.1 NNE max 7.2 Grecale 57 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 11.1 NNE max 9.3 Grecale 58 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21.2° perc. +21.2° Assenti 8.8 N max 9.1 Tramontana 68 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.6 NNE max 5 Grecale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.2 E max 4.7 Levante 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:29

