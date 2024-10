Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Bagheria si troverà a vivere un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte e un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 17°C e 23°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa varierà, passando da nuvole sparse a cieli sereni, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, Bagheria registrerà pioggia leggera con una temperatura di circa 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 38%, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le condizioni di pioggia continueranno fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. A partire dalle 02:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con poche nuvole e una temperatura che scenderà a 17,1°C.

Con l’arrivo della mattina, il clima migliorerà notevolmente. A partire dalle 07:00, il cielo sarà sereno e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità scenderà al 66%. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 21,1°C alle 08:00 e i 23,3°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 10 km/h e 15 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con un cielo prevalentemente sereno e una copertura nuvolosa che non supererà il 11%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. Il vento sarà molto debole, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera sereni e miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze locali, mentre le previsioni del tempo suggeriscono un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.1 mm 11.2 SO max 11.9 Libeccio 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.8° prob. 36 % 12.2 SO max 13.1 Libeccio 79 % 1014 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 10.3 OSO max 13.3 Libeccio 66 % 1015 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 12.6 NO max 15.9 Maestrale 48 % 1015 hPa 13 poche nuvole +23° perc. +22.5° Assenti 15 N max 14.7 Tramontana 47 % 1014 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 7.2 NNE max 6.3 Grecale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 1.8 SE max 2.2 Scirocco 64 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 4.9 S max 5 Ostro 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:37

