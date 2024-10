Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Bagheria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una parziale schiarita con nubi sparse. Nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno nuovamente, portando a un cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle della notte, con una copertura nuvolosa significativa.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85% e una temperatura di +19°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 4,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, le nubi rimarranno sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,2°C.

La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +23,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,5 km/h e 8,5 km/h, sempre da direzione Sud-Est. L’umidità si manterrà attorno al 55-78%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà sempre più coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +21,7°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +20°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori di 3,2 km/h fino a 4,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74-75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bagheria evidenziano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di nubi. Martedì e mercoledì si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili schiarite ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, anche se la copertura nuvolosa potrebbe limitare l’esposizione al sole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 3 % 4.9 SSO max 4.6 Libeccio 74 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 1 % 6.9 SSO max 6 Libeccio 77 % 1022 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 6 SSO max 8 Libeccio 72 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 2.6 SE max 8.4 Scirocco 55 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° Assenti 8.5 NE max 11.2 Grecale 58 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 4 % 6.6 NE max 7.9 Grecale 71 % 1024 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 3.8 ESE max 4.7 Scirocco 74 % 1025 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.4 SSE max 6 Scirocco 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:16

