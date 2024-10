Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 51%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,7 km/h e i 8 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo inizierà a cambiare, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 81% entro le 17:00. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 21,6°C e i 24,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 10,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Est, con velocità che raggiungeranno i 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un contesto più nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo l’autunno particolarmente mite nella zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.4 SSO max 3 Libeccio 71 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.7 SSE max 6.4 Scirocco 66 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 5.7 SSE max 6.6 Scirocco 51 % 1017 hPa 10 poche nuvole +25° perc. +24.7° Assenti 7.3 ENE max 7.7 Grecale 41 % 1017 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 10.6 NE max 8.6 Grecale 46 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 8.4 E max 8.9 Levante 60 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 8.6 ESE max 9 Scirocco 62 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° Assenti 9.9 SE max 11.4 Scirocco 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:35

