Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Bagheria si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo risulterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 28°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, mantenendo una temperatura di circa 27°C. La sera si prevede che sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che scenderanno a 22°C.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 21,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno fino a 28°C intorno alle 11:00, con una velocità del vento che si manterrà sui 10 km/h. L’umidità scenderà al 47%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 26°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,7 km/h, e l’umidità risalirà al 53%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 22°C e la velocità del vento si ridurrà a 8,9 km/h. L’umidità aumenterà fino a 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria indicano una giornata variabile, con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Le piogge leggere previste per la sera potrebbero continuare anche nei giorni successivi, portando a un aumento dell’umidità e a un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 9.3 SSE max 11.8 Scirocco 73 % 1016 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 11 S max 12.3 Ostro 76 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 13.2 S max 16.2 Ostro 67 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27.2° perc. +27.6° Assenti 10 S max 15.2 Ostro 50 % 1016 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +28.4° Assenti 3.4 SSE max 14 Scirocco 46 % 1014 hPa 16 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 21.7 SSE max 32.5 Scirocco 53 % 1012 hPa 19 cielo coperto +23.7° perc. +24° Assenti 14.8 SO max 24.3 Libeccio 68 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.3 mm 8.9 SSE max 16.5 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:34

