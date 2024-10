Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 16 Ottobre a Bagheria si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto miti, oscillando tra i 22,1°C della notte e i 28,1°C nella mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà le ore notturne, mantenendo un clima gradevole.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 28,1°C intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 45%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. Non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere caratterizzato da un’alta umidità e da venti leggeri. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.4 S max 6.5 Ostro 65 % 1019 hPa 4 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 3.1 SSO max 4.6 Libeccio 64 % 1019 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 2.1 SSO max 3.5 Libeccio 55 % 1020 hPa 10 cielo coperto +27.7° perc. +27.7° Assenti 7 ENE max 8.6 Grecale 44 % 1019 hPa 13 cielo coperto +26.8° perc. +27.4° Assenti 9 NE max 7.1 Grecale 52 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 4.1 ESE max 5.3 Scirocco 65 % 1018 hPa 19 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 3.4 S max 3.9 Ostro 60 % 1019 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 8.9 S max 10.2 Ostro 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:22

