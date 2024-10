Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 22,8°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni renderanno la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene si dovrà prestare attenzione ai momenti di maggiore copertura nuvolosa.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 16°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 74%, con una leggera intensità del vento proveniente da est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 3%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% intorno alle 07:00, per poi diminuire gradualmente. Si prevede una leggera pioggia intorno alle 10:00, con un accumulo di 0,11mm. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta nel complesso.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo prevalentemente coperto, ma non si prevedono piogge significative. Le temperature si attesteranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 37%. La probabilità di pioggia sarà assente, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre con condizioni meteo variabili, ma complessivamente favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima temperato, mentre si dovrà rimanere vigili per eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 6 % 4.2 E max 3.9 Levante 90 % 1022 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 6 % 4.7 E max 4.2 Levante 92 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 7 % 3.5 ESE max 4.1 Scirocco 89 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +21.5° perc. +21.5° 0.11 mm 4.5 S max 7.6 Ostro 69 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 33 % 6.5 S max 8.4 Ostro 57 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 37 % 2.7 SSE max 2.7 Scirocco 72 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 3.2 ESE max 3 Scirocco 79 % 1025 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 3.8 ENE max 3.5 Grecale 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.