Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, con un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 14°C a un massimo di 20,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo mostrerà nubi sparse con una temperatura di 14°C e una copertura nuvolosa del 46%. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si presenterà sereno e la temperatura scenderà leggermente a 13,9°C. Con l’avanzare della mattina, le nubi sparse aumenteranno, raggiungendo una copertura del 81% entro le 10:00, con temperature che saliranno fino a 18,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con temperature che toccheranno il picco massimo di 20,6°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,2 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 16°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagno a Ripoli indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cieli nuvolosi. Si consiglia di tenere a mente queste condizioni, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 15°C e i 20°C, con una probabilità di cieli nuvolosi e occasionali schiarite.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 3.2 E max 3 Levante 85 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 3.8 ENE max 4.3 Grecale 82 % 1017 hPa 7 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 2.4 ENE max 3.4 Grecale 75 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.8 SO max 3.1 Libeccio 60 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 6.9 O max 9.5 Ponente 58 % 1018 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 5.8 OSO max 11.3 Libeccio 67 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 4.7 SSO max 9 Libeccio 76 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 3.4 S max 4.8 Ostro 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.