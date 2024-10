Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano un Giovedì 17 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose e da qualche pioggia leggera nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 21°C e 25°C, mentre il vento soffierà da sud-est con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto durante le prime ore del giorno e nel pomeriggio, con una diminuzione della nuvolosità prevista in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La temperatura percepita sarà simile, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 95%, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud-est, mantenendo una velocità di circa 11-13 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 25,5°C alle 13:00 e scendendo a 22°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 51% e l’umidità salirà fino al 76%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un calo delle piogge e un aumento delle temperature. Venerdì e Sabato si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 25°C, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° Assenti 12.3 SSE max 14.6 Scirocco 73 % 1019 hPa 5 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° Assenti 13 SSE max 15.2 Scirocco 76 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 11.6 SSE max 15 Scirocco 67 % 1021 hPa 11 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 14.2 SE max 16.3 Scirocco 56 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +25.1° perc. +25.3° 0.27 mm 15.8 SSE max 18.4 Scirocco 61 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.12 mm 16.8 SSE max 21 Scirocco 76 % 1019 hPa 20 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° Assenti 15.6 S max 19 Ostro 80 % 1019 hPa 23 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 13.8 S max 16.3 Ostro 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:14

