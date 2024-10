Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo della mattina. Le temperature oscilleranno tra i 19,9°C e i 23,9°C nel corso della giornata, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 19,9°C e una copertura nuvolosa del 53%. La mattina porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 23,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, creando una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,6°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con valori che non supereranno il 10%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, ma senza particolari eventi atmosferici. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 7 SSO max 6.8 Libeccio 81 % 1022 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 6.3 SSE max 8.1 Scirocco 79 % 1022 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 10.7 SSE max 15 Scirocco 77 % 1024 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 11.7 SE max 17.2 Scirocco 61 % 1025 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 1 % 13.4 SE max 18.5 Scirocco 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 6 % 8.2 S max 12.2 Ostro 77 % 1024 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° prob. 12 % 11.4 SSE max 13.8 Scirocco 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° prob. 18 % 12.3 SSE max 16.9 Scirocco 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:09

