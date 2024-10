Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 21°C, mentre i venti saranno leggeri, contribuendo a un clima piacevole.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 18,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa. Le condizioni meteo si presenteranno tranquille, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con velocità variabile tra i 3 km/h e i 6,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 62%. Queste condizioni favoriranno attività all’aperto e una piacevole sensazione di benessere.

Il pomeriggio si presenterà simile alla mattina, con cieli sereni e temperature che toccheranno un massimo di 21,6°C. I venti rimarranno leggeri, mantenendo l’umidità su livelli accettabili. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, garantendo un clima stabile e favorevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 94%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla ma umida, con umidità che si attesterà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni variabili. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori nuvole e un lieve abbassamento delle temperature, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 74 % 1023 hPa 5 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.5 OSO max 5.1 Libeccio 75 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 3.7 NO max 5.5 Maestrale 66 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 6.6 NNO max 8 Maestrale 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 7.1 NNO max 8.2 Maestrale 63 % 1022 hPa 17 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 3.8 NO max 5.1 Maestrale 74 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 0.9 SSO max 3.9 Libeccio 71 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.3 SO max 2.8 Libeccio 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.