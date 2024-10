Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 21°C durante la notte e raggiungendo picchi di circa 23°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che varierà dal 100% al 54% nel corso della giornata.

Durante la notte, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord-nord ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,94 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 23°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 5-10 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente, con possibilità di leggere piogge residue.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 54%. Il vento sarà leggero e prevalentemente da nord-nord est, favorendo un clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si attesteranno attorno ai 21°C. Il vento rimarrà debole, con direzione est-sud est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe rimanere coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.38 mm 6.9 NNE max 8.6 Grecale 89 % 1016 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 76 % 9.5 SSE max 11.3 Scirocco 85 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° Assenti 4.2 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° Assenti 9.8 N max 9.5 Tramontana 71 % 1014 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° Assenti 8 NNE max 7.2 Grecale 77 % 1013 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 5.3 NNE max 6 Grecale 81 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.5° Assenti 1.1 ESE max 4 Scirocco 84 % 1013 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 1.5 NE max 5.6 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

