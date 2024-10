Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18,5°C e una copertura nuvolosa al 100%. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno, portando a condizioni più serene. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 18°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 12 km/h e i 16 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est.

Nella mattina, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno che favorirà un aumento della temperatura fino a raggiungere i 20°C intorno alle 8:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 5%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità di circa 8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 2%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,8°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 21,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,9 km/h. Anche in questo intervallo, la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 15 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 77%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre con un clima variabile, che passerà da condizioni sereni al mattino a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori miti e una probabilità di pioggia molto bassa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° prob. 11 % 16 SSE max 19.2 Scirocco 79 % 1015 hPa 4 poche nuvole +17.5° perc. +17.4° prob. 8 % 12.9 S max 15.2 Ostro 82 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° prob. 4 % 10.5 S max 11.8 Ostro 78 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° prob. 2 % 6.8 ESE max 11.3 Scirocco 62 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 4 % 11.9 ESE max 16.2 Scirocco 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 4 % 15 SSE max 17.4 Scirocco 71 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 15.2 SSE max 18.5 Scirocco 77 % 1021 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 12.7 SSE max 16.7 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:10

