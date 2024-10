Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Bari si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un clima mite e piacevole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +18,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa, ma non mancheranno momenti di cielo sereno, specialmente nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i +21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 56%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 16 e i 18 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione di condizioni favorevoli, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, favorendo un clima ideale per passeggiate e attività ricreative. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a qualche leggera pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,5°C, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, sebbene le quantità previste rimangano contenute. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un clima generalmente secco. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione ai possibili cambiamenti nel fine settimana, quando si potrebbero verificare condizioni più variabili. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 27 % 15.8 NO max 20.6 Maestrale 71 % 1012 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +18° prob. 36 % 18.5 ONO max 24.6 Maestrale 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° prob. 20 % 17.1 ONO max 20.6 Maestrale 68 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° prob. 9 % 17.6 NO max 19.8 Maestrale 57 % 1013 hPa 13 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° prob. 1 % 18.3 N max 19.4 Tramontana 58 % 1013 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.7° Assenti 16.4 NNE max 16.3 Grecale 65 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 6 % 6.7 NE max 6.4 Grecale 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 10 % 5.3 NE max 5.1 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.