Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Bari di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 21,4°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 24,7°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, alternando a momenti di nubi sparse nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%, creando una sensazione di calore moderato.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,7°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,8 km/h, mantenendo una direzione da Sud Est. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 52%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà attorno ai 23,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un passaggio a nubi sparse intorno alle 14:00. La velocità del vento continuerà a essere vivace, con raffiche che potranno toccare i 27,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 63%.

In serata, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, e la temperatura scenderà gradualmente fino a 21,4°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 16 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si prospetta tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con possibili schiarite e temperature che potrebbero aumentare ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 9.1 E max 10.9 Levante 60 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 1.2 ESE max 4.1 Scirocco 60 % 1021 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 15.8 SE max 26.4 Scirocco 58 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 13.8 SSE max 18.7 Scirocco 54 % 1021 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 17.1 ESE max 21.2 Scirocco 56 % 1019 hPa 16 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 16.9 SE max 26 Scirocco 60 % 1019 hPa 19 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 14.3 SSE max 25.2 Scirocco 61 % 1019 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 15.6 SSE max 27.7 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:04

