Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Bari di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature che non scenderanno significativamente.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Bari avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19,1°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da sud, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non subirà grandi variazioni: si registreranno poche nuvole e temperature leggermente in calo, fino a raggiungere i 18,4°C alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si alzeranno fino a 21°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,4 km/h. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, attorno al 68%. Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente: il cielo si coprirà completamente, con temperature che scenderanno a 19,6°C alle 17:00. Le precipitazioni non sono previste, ma l’intensità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’85%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su livelli miti. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi simili, con un clima che non subirà significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.9° perc. +18.9° Assenti 5.7 SSO max 8.2 Libeccio 79 % 1024 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° Assenti 7.3 O max 7.7 Ponente 77 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 8.5 ONO max 9.7 Maestrale 74 % 1025 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 12 NNO max 11.4 Maestrale 68 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 11.3 N max 11.3 Tramontana 69 % 1024 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 8.2 N max 9.9 Tramontana 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 11.4 NNO max 15.5 Maestrale 82 % 1024 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 11.3 NNO max 14.8 Maestrale 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:49

