Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Bari di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a un comfort climatico complessivo.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,1°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 64% al 54%. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest porterà una sensazione di freschezza, con velocità del vento che raggiungerà i 16,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che copriranno solo il 15% del cielo. La ventilazione continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,1 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 20%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con velocità che si aggireranno intorno ai 17,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 30%. La brezza si farà più leggera, con velocità del vento che scenderà a 8,2 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga stabile, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre le condizioni di vento moderato garantiranno un comfort aggiuntivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.8° perc. +19.7° Assenti 15.6 NO max 20.8 Maestrale 68 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 14.6 ONO max 20.4 Maestrale 70 % 1016 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 18 NO max 23.6 Maestrale 67 % 1017 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 17.4 NNO max 21.3 Maestrale 59 % 1017 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 19.2 NNO max 22 Maestrale 58 % 1017 hPa 16 poche nuvole +20.5° perc. +20.3° Assenti 17.4 N max 20.2 Tramontana 65 % 1017 hPa 19 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 10.4 N max 13.3 Tramontana 68 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 9.2 NO max 12.2 Maestrale 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:12

