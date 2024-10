Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Bari si preannuncia una giornata caratterizzata da previsioni meteo che evidenziano un cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si attesterà su valori piuttosto elevati, con punte di 99% verso la fine della giornata.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura che raggiungerà i 22,4°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si manterrà sopra l’80%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,2 km/h e gli 8,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a 21,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un cielo completamente coperto e senza precipitazioni previste. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo l’umidità su livelli stabili.

La sera porterà con sé temperature che si aggireranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà comunque sopra il 90%. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno fino a 1,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 64%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni meteo non faranno presagire precipitazioni, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo stabile, ma con un cielo che potrebbe rimanere grigio.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 6.4 S max 9.6 Ostro 82 % 1027 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 5.7 SE max 6.6 Scirocco 83 % 1027 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.2 SSE max 4.6 Scirocco 82 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 5.6 E max 5.8 Levante 72 % 1027 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° Assenti 7.5 ENE max 7 Grecale 64 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 8.7 ENE max 8.5 Grecale 61 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.4 ENE max 8.5 Grecale 62 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 2.4 ENE max 3.5 Grecale 64 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:57

