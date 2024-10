Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante il giorno. La presenza di nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata saranno i tratti distintivi del meteo. I venti, provenienti principalmente da Sud-Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, mantenendosi tra il 10% e il 27%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 6 e i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 14 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 57%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 19°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera sarà più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre con condizioni meteo favorevoli, sebbene ci sarà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di temperature miti, con possibilità di un ulteriore incremento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.2 SE max 9.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 4 poche nuvole +19.2° perc. +19.1° Assenti 5 SE max 7.1 Scirocco 72 % 1023 hPa 7 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 6.9 SSE max 9.1 Scirocco 67 % 1024 hPa 10 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 9 ESE max 9.9 Scirocco 59 % 1023 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 14.1 E max 15.2 Levante 56 % 1022 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 13.6 SE max 20.6 Scirocco 60 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 12.3 SSE max 18.2 Scirocco 65 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 11.3 S max 17.6 Ostro 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:52

