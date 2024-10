Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre a Bari si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura minima si attesterà intorno ai 20,5°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 23,8°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 100% della notte fino a ridursi a 54% nel pomeriggio. I venti, moderati e provenienti da direzioni occidentali, contribuiranno a mantenere un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 23,6°C. La velocità del vento sarà di circa 15,2 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle 09:00, per poi iniziare a mostrare qualche schiarita. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 19,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà sereno tra le 13:00 e le 15:00. La temperatura scenderà gradualmente fino a 21,2°C alle 17:00, mentre la velocità del vento si ridurrà a 14,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma non supererà il 42%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. I venti saranno più leggeri, con una velocità di circa 11,9 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che non scenderanno sotto i 20°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 15.2 OSO max 30.4 Libeccio 58 % 1007 hPa 4 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 15.6 OSO max 28.9 Libeccio 60 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 19.4 ONO max 29 Maestrale 64 % 1010 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 20.6 NO max 24.9 Maestrale 56 % 1011 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 22 N max 23.8 Tramontana 54 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 18.3 N max 20.8 Tramontana 65 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 12.2 NNO max 15.3 Maestrale 68 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 13.8 NO max 18.6 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.