Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa subirà un’evoluzione significativa, passando da un inizio di giornata con cielo coperto a condizioni di cielo sereno nel pomeriggio. I venti, che si presenteranno freschi e tesi, contribuiranno a mantenere l’aria frizzante, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 24,2°C, con cielo coperto e una velocità del vento di 20,4 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1003 hPa. Con il passare delle ore, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 21°C fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, ma già a partire dalle 08:00 si inizieranno a vedere delle nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 21,6°C e i 24,9°C, con venti che continueranno a soffiare a una velocità di circa 25-30 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 39% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il clima si farà decisamente più piacevole, con un cielo che si schiarirà e raggiungerà condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di 25,4°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 24°C fino alle 15:00. I venti, sempre freschi, si presenteranno con una velocità di circa 26-30 km/h, rendendo l’aria particolarmente frizzante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,7°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Anche se ci si aspetta un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una piacevole esperienza all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 18 % 17.7 SSO max 36.3 Libeccio 61 % 1003 hPa 4 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 21 % 20.6 OSO max 35.1 Libeccio 70 % 1004 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 28.6 OSO max 40.2 Libeccio 51 % 1007 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +23.8° Assenti 25.7 OSO max 32.8 Libeccio 41 % 1008 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +24.9° Assenti 26 O max 30.5 Ponente 36 % 1007 hPa 16 poche nuvole +23.3° perc. +22.8° Assenti 28.7 OSO max 34.8 Libeccio 42 % 1008 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 25.5 OSO max 37.2 Libeccio 51 % 1010 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° Assenti 15 OSO max 26.5 Libeccio 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:26

