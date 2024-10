Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando a un cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili, con temperature che non scenderanno significativamente.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Barletta registrerà un cielo coperto con una temperatura di 20,5°C e una copertura nuvolosa dell’88%. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, le nubi si faranno più sparse, portando la temperatura a 20,6°C alle 01:00 e a 20,3°C alle 02:00. La copertura nuvolosa scenderà fino al 40% alle 03:00, con una temperatura di 20°C.

La mattina si aprirà con temperature in aumento, raggiungendo i 22,4°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 14% di nuvole visibili. A partire dalle 09:00, la temperatura salirà ulteriormente, toccando i 25,2°C alle 10:00 e i 26,8°C alle 11:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si manterranno attorno ai 27°C. Alle 13:00, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 27,2°C e una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni rimarranno simili fino alle 15:00, quando la temperatura si stabilizzerà a 27,5°C. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche di vento che raggiungeranno i 22,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno lentamente. Alle 18:00, la temperatura sarà di 24,3°C e il cielo sarà nuovamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, mantenendosi attorno ai 23°C fino a tarda notte. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,4 km/h alle 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 10 Ottobre, ci si aspetta una giornata nuvolosa con temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto, ma con la raccomandazione di portare un ombrello nel caso di eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 10.3 SO max 18 Libeccio 62 % 1008 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 10.4 SO max 13 Libeccio 61 % 1007 hPa 7 poche nuvole +22.4° perc. +22° Assenti 8.4 SSO max 12.5 Libeccio 50 % 1007 hPa 10 nubi sparse +26.8° perc. +26.6° Assenti 11.3 SO max 19.4 Libeccio 38 % 1007 hPa 13 cielo coperto +27.2° perc. +26.9° Assenti 12.7 SO max 22.3 Libeccio 39 % 1006 hPa 16 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.7 SSE max 14.3 Scirocco 45 % 1005 hPa 19 cielo coperto +23.7° perc. +23.5° Assenti 12.7 SO max 21 Libeccio 52 % 1006 hPa 22 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 17.2 SO max 32.9 Libeccio 56 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:17

