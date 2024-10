Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, le condizioni di copertura nuvolosa si intensificheranno, portando a precipitazioni nel tardo pomeriggio e nella sera. Le temperature varieranno da un minimo di 21°C a un massimo di 26,9°C, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 21,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 26,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 44%, mentre il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 9,5 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno elevate, con valori che toccheranno il 93%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 24,6°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di precipitazioni a partire dalle ore 18:00. Il vento si farà più intenso, raggiungendo raffiche fino a 27,2 km/h.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che si aggireranno intorno ai 22,5°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 34,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità salirà fino al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Barletta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nuvole e pioggia, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, il weekend potrebbe portare nuovamente condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 2 % 10.4 SO max 14.5 Libeccio 60 % 1008 hPa 4 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 10.8 SSO max 14 Libeccio 62 % 1007 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 8.2 SO max 12.6 Libeccio 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +25.9° perc. +25.6° Assenti 3.2 SO max 12.3 Libeccio 43 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.3 NE max 20.3 Grecale 47 % 1005 hPa 16 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° prob. 3 % 15.3 NE max 20.9 Grecale 54 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +22.8° perc. +22.9° 1.41 mm 13.6 SSE max 27.2 Scirocco 70 % 1006 hPa 22 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 69 % 25.9 S max 45.6 Ostro 63 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:28

