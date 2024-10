Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Battipaglia si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà, portando un cielo coperto e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 25°C. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che accompagnerà le temperature in calo. La sera si concluderà con un cielo nuovamente coperto e temperature che scenderanno fino a 17,8°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Battipaglia avrà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 18,3°C a 17,7°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 5,9 km/h e i 7,2 km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che raggiungeranno i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 9 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa fino a mezzogiorno, ma già nel pomeriggio si prevede un cambiamento significativo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che si registrerà a partire dalle 12:00 fino alle 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,9°C a 19,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 90%. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 10,9 km/h.

La sera si presenterà con un cielo coperto e temperature che continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17,8°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata. La pressione atmosferica si manterrà costante, attorno ai 1027 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che gradualmente si alzeranno. Pertanto, è consigliabile prepararsi per una giornata variabile, ma con la speranza di un clima più sereno nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.5° prob. 9 % 7.1 ENE max 6.7 Grecale 86 % 1027 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 3 % 7.2 ENE max 7.9 Grecale 86 % 1026 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +18.2° prob. 3 % 6.3 ENE max 6.8 Grecale 84 % 1026 hPa 9 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 2.6 NNE max 4.9 Grecale 63 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.13 mm 9 OSO max 9 Libeccio 63 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.36 mm 3.8 OSO max 6.2 Libeccio 83 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +19° prob. 78 % 2.3 ENE max 3.1 Grecale 90 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° Assenti 7.5 ENE max 7 Grecale 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:05

