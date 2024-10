Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Battipaglia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 18°C durante la notte e un massimo che raggiungerà i 25,8°C nel corso della mattina. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 48% e il 73%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La mattina si presenterà con un cielo ancora nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23°C entro le 08:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 56%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, passando da un massimo di 25,8°C a circa 21°C entro le 18:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera continuerà a presentarsi con un cielo coperto, mantenendo temperature stabili intorno ai 20°C. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre il vento rimarrà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Battipaglia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di tenere in considerazione la possibilità di un cielo coperto anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.3 ENE max 4.5 Grecale 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 72 % 1020 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.2 ENE max 4.2 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 2.8 SSO max 2.9 Libeccio 52 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25.3° Assenti 7.9 OSO max 7.2 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 1.4 OSO max 2.4 Libeccio 61 % 1019 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 5.9 ENE max 5.7 Grecale 67 % 1020 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.1 ENE max 4.5 Grecale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.