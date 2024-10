Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,0°C e i 24,0°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 15,0°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 19%, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, proveniente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 21,9°C alle 08:00. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 58%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, portando a una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 86% entro le 17:00, con un vento che si farà più debole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 17,9°C alle 20:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli, mentre le nubi sparse non dovrebbero compromettere le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 4.1 E max 5.1 Levante 85 % 1015 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 4.4 E max 5.5 Levante 86 % 1014 hPa 6 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 3.6 E max 6 Levante 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 7.9 SO max 9.4 Libeccio 51 % 1012 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 11.1 SO max 14.7 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 7.3 SO max 11.6 Libeccio 61 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.2 E max 5.8 Levante 76 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 4 SSE max 7.6 Scirocco 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:35

