Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Battipaglia di Venerdì 1 Novembre si presenteranno con condizioni prevalentemente serene durante la notte e la mattina, mentre nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le 09:00. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità in calo fino al 35%. Le condizioni di visibilità saranno ottimali, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza fenomeni di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a circa il 50%.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Est. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre all’insegna del bel tempo, con un clima gradevole e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto, mentre il weekend potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 9.2 ENE max 9.4 Grecale 65 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 8.9 ENE max 9.5 Grecale 63 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +15.6° Assenti 6.9 ENE max 9.4 Grecale 54 % 1024 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.5° Assenti 2.8 O max 4.3 Ponente 31 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.1° Assenti 7.6 OSO max 7.3 Libeccio 35 % 1023 hPa 16 poche nuvole +17.1° perc. +16.4° Assenti 2.1 ONO max 3.1 Maestrale 60 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 4.9 E max 6.2 Levante 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +13.9° Assenti 5.7 ENE max 6.2 Grecale 58 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:53

